Badminton | Odisha Open 2022 | Malesia e Sri Lanka provano a rovinare la festa dell’India

(Di sabato 29 gennaio 2022) Penultimo girono di sfide all’, torneo diche continua a regalarci delle interessanti sfide. Primi verdetti al Jawaharlal Nehru Indoor Stadium di Cuttack (India), luogo scelto per il torneo che domani eleggerà i vincitori. Unnati Hooda e Smit Toshniwal si contenderanno il titolo nell’individuale femminile, mentre Priyanshu Rajavat e Kiran George sono stati i migliori nelle semifinali al maschile. In ogni caso nessuno è riuscito ad abbattere la superiorità numerica dei padroni di casa che come da pronostico hanno monopolizzato la fase conclusiva della manizione. Sachin Dias/Thilini Hendahewa (Sri) potrebbero imporsi nel doppio misto nella finale contro gli indiani M.R. Arjun/TReesa Jolly. La situazione è la medesima nel doppio maschile con i malesi ...