Aggredisce la sua ex compagna, arrestato a Napoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti dell‘Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Madonna dell’Arco a Napoli per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una coppia che discuteva animatamente e la donna, avvicinatasi, ha raccontato che, poco prima, il suo ex compagno si era impossessato del suo cellulare e, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente. L’uomo, un 43enne napoletano, è stato arrestato per atti persecutori, rapina impropria e lesioni aggravate, mentre il cellulare è stato restituito alla vittima. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti dell‘Ufficio Prevenzione Generale della Questura di, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Madonna dell’Arco aper la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una coppia che discuteva animatamente e la donna, avvicinatasi, ha raccontato che, poco prima, il suo ex compagno si era impossessato del suo cellulare e, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente. L’uomo, un 43enne napoletano, è statoper atti persecutori, rapina impropria e lesioni aggravate, mentre il cellulare è stato restituito alla vittima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Aggredisce la sua ex compagna, arrestato a #Napoli ** - Torrechannelit : Napoli – Miano: aggredisce la sua ex, arrestato 43enne - FD22667 : RT @FD22667: #gfvip Scusate, il GF fa vedere le clip di Giucas bugiardo, aggredisce Nathaly solo perché è un permaloso e nessuno si degna… - AtenaPallade : @TeamGianSole allora spiegami cosa c’è di positivo/da ammirare in una persona che non c’è reality in cui non offend… - GuidoCordeschi : RT @FD22667: #gfvip Scusate, il GF fa vedere le clip di Giucas bugiardo, aggredisce Nathaly solo perché è un permaloso e nessuno si degna… -