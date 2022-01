Agenzia delle Entrate, avvisi bonario in arrivo: chi rischia (Di domenica 30 gennaio 2022) Alcuni contribuenti stanno per ricevere dall’Agenzia delle Entrate un avviso bonario con un importo maggiore di quello che si aspettavano Ricomincia, anzi, è ricominciato il lavoro della riscossione fiscale. Dopo quasi due anni di proroghe e sospensioni dei pagamenti arretrati, l’Agenzia delle Entrate ha ripristinato il lavoro sulle cartelle esattoriali inevase. E milioni di italiani L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 30 gennaio 2022) Alcuni contribuenti stanno per ricevere dall’un avvisocon un importo maggiore di quello che si aspettavano Ricomincia, anzi, è ricominciato il lavoro della riscossione fiscale. Dopo quasi due anni di proroghe e sospensioni dei pagamenti arretrati, l’ha ripristinato il lavoro sulle cartelle esattoriali inevase. E milioni di italiani L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | E' durato oltre quattro minuti l'applauso scattato dopo i raggiungimento del quorum per la rie… - Agenzia_Ansa : Giorgetti, a seguito delle notizie sulle sue possibili dimissioni, commenta 'Per affrontare questa nuova fase serve… - Agenzia_Ansa : Covid, il sottosegretario alla Salute Sileri annuncia 'nelle prossime settimane cambiamento delle nostre vite'. 'Va… - Simonaguer : @diabolicus23 Richiedi la visura, paga la visura con Pagopa, autorizza il pagamento dal telefono, ritorna sul sito… - Simonaguer : @diabolicus23 Considerato che per scaricare una visura catastale dal sito dell'agenzia delle entrate ci ho messo 20… -