Vlahovic a rischio denuncia? L’incredibile motivo – RAI

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Stando a quanto riportato dal TGR Rai Toscana, l’attaccante ancora di proprietà della Fiorentina Dusansi troverebbe aper aver violato il provvedimento di isolamento dell’ASL Toscana Centro con l’intento di recarsi alla Continassa per svolgere le visite mediche con la Juventus.Fiorentina CovidIl servizio che sta andando in onda in questi minuti parla, appunto, di una possibile violazione che, però, fino a questo momento, non avrebbe ancora spinto l’ASL ad intervenire. Quel che è certo è che dall’ASL non è arrivata nessuna autorizzazione formale. La possibilità di unapenale, dunque, non è da escludere. Matteo Brignone

... Robin Gosens per i nerazzurri e Dusanper i bianconeri, mentre il proprio club lavora ... ci sia ildi diventare un club in stile Arsenal. Famoso per il calcio spumeggiante, per i ......da parte del club bianconero: dal punto di vista economico - finanziario è un'operazione che sarebbe stata da sconsigliare, dice, ma in termini calcistici è una scelta coraggiosa, un...Secondo il TGR Rai Toscana, l'attaccante Dusan Vlahovic rischia di aver violato il provvedimento di isolamento dell'Asl Toscana Centro per recarsi alla Continassa, ..."Vlahovic è un gran colpo. Non me lo aspettavo ora a gennaio, magari a fine anno". Massimo Briaschi, agente ed ex attaccante della Juve commenta l'acquisto del serbo da parte ...