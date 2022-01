Variante Omicron 2 in Liguria, due casi accertati (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Variante Omicron 2 sequenziata per la prima volta in Liguria. Lo comunica il Policlinico San Martino. Sono due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il laboratorio di Igiene diretto dal professor Giancarlo Icardi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) –2 sequenziata per la prima volta in. Lo comunica il Policlinico San Martino. Sono due i, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il laboratorio di Igiene diretto dal professor Giancarlo Icardi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

