Uomini e Donne anticipazioni 28 gennaio: torna la sfilata. Il tema scelto darà molti spunti alle Dame (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Uomini e Donne si alternano momenti emozionanti ad altri più ironici. Anche le liti sono all’ordine del giorno nel dating show, soprattutto quelle tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Anche recentemente le due protagoniste del fortunato programma televisivo hanno battibeccato per gli atteggiamenti della Dama torinese. Gemma Galgani, infatti, è scoppiata a piangere per un Cavaliere, appena arrivato nel parterre del dating show, Massimiliano. Tina Cipollari, ha duramente attaccato questo suo atteggiamento. Ma, oltre ai momenti dedicati ai protagonisti del trono over e quelli destinati a tronisti e corteggiatrici, a Uomini e Donne c’è un altro spazio dedicato alla moda. I protagonisti del parterre sfilano in base a un tema. Secondo le anticipazioni di Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) Asi alternano momenti emozionanti ad altri più ironici. Anche le liti sono all’ordine del giorno nel dating show, soprattutto quelle tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Anche recentemente le due protagoniste del fortunato programma televisivo hanno battibeccato per gli atteggiamenti della Dama torinese. Gemma Galgani, infatti, è scoppiata a piangere per un Cavaliere, appena arrivato nel parterre del dating show, Massimiliano. Tina Cipollari, ha duramente attaccato questo suo atteggiamento. Ma, oltre ai momenti dedicati ai protagonisti del trono over e quelli destinati a tronisti e corteggiatrici, ac’è un altro spazio dedicato alla moda. I protagonisti del parterre sfilano in base a un. Secondo ledie ...

