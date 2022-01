Turismo, Mangia “2022 ancora in altalena ma le prospettive sono buone” (Di venerdì 28 gennaio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Una stagione turistica che si prospetta buona dopo anni di altalena dovuti al Covid e alla pandemia. Un cambiamento di “pelle” necessario per rispondere alle sfide dell'attualità. Ecco il 2022 che verrà secondo Marcello Mangia, presidente di Mangiàs, il brand del gruppo Aeroviaggi che con oltre 1200 dipendenti, 9 strutture in Sicilia e 4 in Sardegna, tra premium resort e club, e oltre 10.000 posti letto, rappresenta il primo operatore alberghiero in due tra le regioni più amate d'Italia. “Sarà un anno ancora in altalena. Stiamo ripartendo dopo questa ennesima ondata pandemica e le prospettive sono molto buone ma, come lo scorso anno, probabilmente un pezzo di bassa stagione, si perderà. Ma le prospettive ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Una stagione turistica che si prospetta buona dopo anni didovuti al Covid e alla pandemia. Un cambiamento di “pelle” necessario per rispondere alle sfide dell'attualità. Ecco ilche verrà secondo Marcello, presidente di Mangiàs, il brand del gruppo Aeroviaggi che con oltre 1200 dipendenti, 9 strutture in Sicilia e 4 in Sardegna, tra premium resort e club, e oltre 10.000 posti letto, rappresenta il primo operatore alberghiero in due tra le regioni più amate d'Italia. “Sarà un annoin. Stiamo ripartendo dopo questa ennesima ondata pandemica e lemoltoma, come lo scorso anno, probabilmente un pezzo di bassa stagione, si perderà. Ma le...

