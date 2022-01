'Sonata d'inverno' è un affresco in musica sulla solitudine dell'uomo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un romanzo malinconico, nel quale il senso di solitudine è leitmotiv che collega principio e conclusione. Esce in Italia per Fazi Editore, a 94 anni dalla sua prima pubblicazione, 'Sonata d'inverno', opera... Leggi su europa.today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un romanzo malinconico, nel quale il senso diè leitmotiv che collega principio e conclusione. Esce in Italia per Fazi Editore, a 94 anni dalla sua prima pubblicazione, 'd'', opera...

Ultime Notizie dalla rete : Sonata inverno Casanova Opera Pop, debutta 1/o musical dedicato a Venezia La malinconia delle calli solitarie in inverno, la nebbia sottile che attutisce rumori e sensazioni, la bellezza di una città senza età, ...best - seller di Matteo Strukul "Giacomo Casanova - la sonata ...

'Sonata d'inverno' è un affresco in musica sulla solitudine dell'uomo
Fazi Editore ha pubblicato per la prima volta in Italia l'unico romanzo della scrittrice inglese Dorothy Edwards, scritto nel 1928

