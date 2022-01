Roman Reigns | “Jon Moxley non deve delle scuse a nessuno”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Intervistato di recente da Sports Illustrated,ha parlato del suo legame con Jone Seth Rollins, spiegando di non voler affatto nascondersi in merito a questo tema, malgrado lavorino oggi per compagnie diverse.ha spiegato: “Non mi sottraggo mai alla mia storia. Sono i miei fratelli. Mox e Seth, abbiamo vissuto e superato tanti alti e bassi insieme. Questo non cambierà mai. Avrò sempre un profondo affetto e rispetto per entrambi. Mox, te lo dirà anche lui, eravamo super uniti all’interno dello Shield e forse anche un po’ più vicini. Possono essere stati super legati attraverso il wrestling e quello che hanno fatto in FCW e prima della WWE, ma quando si tratta di essere lottatori o meno, io e Mox, siamo amici. Siamo il tipo di persona che può semplicemente uscire e farsi una birra, ...

