Quirinale | Toma Molise | presidenti Regione hanno suggerito linea

Advertising

Primonumero : Quirinale, si chiude venerdì. Per Governatore Toma probabile Mattarella bis o Draghi - infoitinterno : Quirinale, si chiude entro venerdì. Toma e Federico: 'Draghi? Meglio al Governo' - Primonumero : Quirinale, delegati molisani d’accordo: “Tra giovedì e venerdì si chiude”. Toma e Federico (5S): “Draghi? Meglio al… - milabigiu : RT @SergioNardone1: @Montecitorio @Roberto_Fico @Pres_Casellati @SenatoStampa @Quirinale Presidente può aiutarmi a contattare i due commess… - LSbyMO : #LIBRO #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale2022 #Quirinale amori e passioni. Vizi e virtù dei presidenti della Rep… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Toma

askanews

"Noi presidenti di centrodestra abbiamo suggerito una linea, tra cui proporre un nome di elevato lignaggio". Lo afferma Donato, presidente del Molise, nel giorno della quinta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica."Vedremo se la Casellati sarà in qualche modo gradita anche dal centrosinistra", ha ...Su tutto staglia l'egoismo di Draghi che pur di ottenere ilè disposto a danneggiare il ... Voteranno Casellati sin da subito l'onorevole Annaelsa Tartaglione, il governatore Donatoe il ...(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2022 Le operazioni di voto in aula alla Camera per la quinta chiama dell'elezione del Presidente della ...Roma, 28 gen. (askanews) - 'Noi presidenti di centrodestra abbiamo suggerito una linea, tra cui proporre un nome di elevato lignaggio'. Lo ...