Quirinale, Salvini punta su Casellati: le mancano 53 voti. Il centrodestra firmerà le schede (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo i tentativi andati a vuoto dei giorni scorsi, si torna al voto per eleggere il presidente della Repubblica che sostituirà Sergio Mattarella. Sale la tensione, con il centrodestra che proverà a forzare su un nome comune. Si fa quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma il fronte progressista si oppone. Anche oggi gli indizi fanno pensare a una possibile fumata nera. La giornata potrebbe servire, però, al centrodestra per tenere salda l'alleanza e provare a contarsi, in vista della chiama decisiva, quella di domani. La giornata in diretta Chi sono i grandi elettori Come abbiamo ricostruito qui, il M5s rimane la principale truppa parlamentare con un totale di 235 grandi elettori, segue la Lega con 212. Terzo c'è il Partito democratico, che potrà contare su 154 uomini tra deputati, ...

