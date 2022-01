Quirinale | oggi la quinta votazione Al via il vertice del centrodestra

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo i tentativi andati a vuoto dei giorni scorsi, si torna al voto per eleggere il presidente della Repubblica che sostituirà Sergio Mattarella. Sale la tensione, con ilche proverà a forzare su un nome comune. Si fa quello della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma il fronte progressista si oppone. Anchegli indizi fanno pensare a una possibile fumata nera. La giornata potrebbe servire, però, alper tenere salda l'alleanza e provare a contarsi, in vista della chiama decisiva, quella di domani. La giornata in diretta

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - Giorgiolaporta : Che strano: quelli che oggi fanno le pulci alla #Casellati e ieri le facevano a #Frattini, #Moratti e #Pera non han… - elsa_fx : RT @fnicodemo: Leone al 23° Saragat al 21° Pertini e Scalfaro al 16° Oggi siamo solo al 4° scrutinio. Di grazia, mi spiegate tutto questo… - BroginiAlessio : Quindi, da quello che sto intuendo, neppure oggi sembrano aver trovato un accordo sulla figura (che sta sempre più… -

Anchegli indizi fanno pensare a una possibile fumata nera. La giornata potrebbe servire, però, al centrodestra per tenere salda l'alleanza e provare a contarsi, in vista della chiama decisiva, 28 gennaio 2022, con le news in diretta sulle elezioni del presidente della Repubblica. La giornata si apre con i vertici, alla ricerca di candidati. Quirinale: oggi la quinta chiama, governo a rischio. Gli aggiornamenti della quinta giornata di voto a Palazzo Montecitorio. Inizia oggi la quinta seduta congiunta delle Camere per l'elezione del presidente della Repubblica al Quirinale, forze politiche divise.