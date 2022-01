Quirinale, Gasparri: "Cassese e' una proposta dei comunisti, non da Salvini" (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Va bene tutto, basta che non sia Cassese perche' e' una proposta incredibile", esordisce cosi' il senatore forzista, Maurizio Gasparri, entrando a Montecitorio per partecipare al vertice di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Va bene tutto, basta che non siaperche' e' unaincredibile", esordisce cosi' il senatore forzista, Maurizio, entrando a Montecitorio per partecipare al vertice di ...

pietroraffa : 'Forza Italia non voterà mai Cassese'. Lo afferma il senatore azzurro Maurizio Gasparri alla trasmissione 'Dritto e… - TgLa7 : Quirinale: Gasparri, sinistra vuole avere monopolio moralità. #Qurinale2022 - Favollo2 : Quirinale: #Gasparri, sinistra vuole avere monopolio moralità. Gasparri che parla di moralità, no dico: Gasparri… - blogsicilia : #notizie #sicilia Quirinale, Gasparri 'Sinistra non ha timbro per dire chi qualificato' - - massimo_san : RT @pirata_21: #Gasparri: «Cassese va cassato». Ad oggi è l'intervento più intelligente che abbia mai fatto in Parlamento. #Quirinale #Qui… -