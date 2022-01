Questo sistema politico è in rovina. E la corsa al Quirinale lo ha dimostrato ancora una volta (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’elezione del presidente della Repubblica avviene nel vuoto di leadership dei partiti. L’unica preoccupazione dei Grandi Elettori è di non finire, guadagnare tempo, conservarsi. «E invece gli scatoloni li faremo noi» confessa un veterano Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’elezione del presidente della Repubblica avviene nel vuoto di leadership dei partiti. L’unica preoccupazione dei Grandi Elettori è di non finire, guadagnare tempo, conservarsi. «E invece gli scatoloni li faremo noi» confessa un veterano

Advertising

EleonoraEvi : PRODURRE DI PIU', TRASPORTARE DI PIU', VENDERE DI PIU', UCCIDERE DI PIU', MANGIARE DI PIU' E GETTARE DI PIU'. QUES… - fattoquotidiano : A questo ritmo, tra poco giorni, mezza Italia rischia di finire in arancione e le regioni corrono ai ripari. Come?… - riconoscibile : 2/3 'non serve, il tuo cellulare è già apparso sul mio monitor ed è correlato al tuo lasciapassare elettronico'. p… - LB19712 : RT @Roberto89203953: Il 23% degli Italiani voterebbe un partito No Green Pass guidato da Paragone.Un sondaggio che fa paura ai Partiti.Sare… - rosydesimone1 : RT @Roberto89203953: Il 23% degli Italiani voterebbe un partito No Green Pass guidato da Paragone.Un sondaggio che fa paura ai Partiti.Sare… -