Melissa Satta a Verissimo: la separazione non è stata una sua scelta

Melissa Satta sarà tra gli ospiti di Verissimo di sabato 29 gennaio 2022, pronta anche a parlare della separazione da Kevin Prince Boateng. Si sono separati più di un anno fa, ci avevano riprovato a tenere unita la famiglia ma oggi entrambi hanno un altro amore. Melissa Satta confida che adesso sta bene ma che quel dolore resta sempre. Per lei è stato un fallimento, ha sofferto molto, credeva sarebbe durata per sempre, era suo marito, il papà del suo Maddox. La Satta a Verissimo ammette che è stato un duro colpo, che non se l'aspettava finisse così. Non ha scelto lei di mettere la parola fine alla storia d'amore con Boateng ma è andata così e oggi l'obiettivo dell'ex coppia è un altro: Maddox.

