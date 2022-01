Massimo Cacciari ospite di Accordi&Disaccordi in diretta venerdì 28 gennaio alle 22.45 sul Nove. Con Marco Travaglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Settimana decisiva per la politica italiana: a raccontarla sul Nove ci sarà ‘Accordi&Disaccordi’, in programma venerdì 28 gennaio alle 22.45 con ospite il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. I conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi guideranno il dibattito sul tema centrale di questi giorni, ossia l’elezione del presidente della Repubblica, giunta alle sue delicatissime fasi finali. Sull’argomento interverrà anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio per il suo commento settimanale. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Settimana decisiva per la politica italiana: a raccontarla sulci sarà ‘Accordi&Disaccordi’, in programma2822.45 conil filosofo ed ex sindaco di Venezia. I conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi guideranno il dibattito sul tema centrale di questi giorni, ossia l’elezione del presidente della Repubblica, giuntasue delicatissime fasi finali. Sull’argomento interverrà anche il direttore de Il Fatto Quotidianoper il suo commento settimanale. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e ...

