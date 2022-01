Kobe e Gianna Bryant, inaugurata la statua in loro ricordo (Di venerdì 28 gennaio 2022) A due anni dalla tragedia che è costata la vita a Kobe Bryant e sua figlia Gianna, una statua che li raffigura, opera della scultore Dan Medina, è stata eretta nel luogo dell'incidente in elicottero, ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) A due anni dalla tragedia che è costata la vita ae sua figlia, unache li raffigura, opera della scultore Dan Medina, è stata eretta nel luogo dell'incidente in elicottero, ...

sbonaccini : Due anni fa senza Kobe Bryant: un grande campione legato alla nostra terra, così come le nostra terra era legata a… - Corriere : Una statua per ricordare Kobe Bryant e la figlia Gianna è stata inaugurata, a due anni dalla tragedia nella quale s… - CB_Ignoranza : 2 anni senza Kobe e Gianna ?? - Edoardo18971989 : RT @rtl1025: ?? Una #statua in bronzo di #KobeBryant e di sua figlia Gianna è stata collocata - nel 2° anniversario della morte - sul luogo… - Celli_Seba : RT @rtl1025: ?? Una #statua in bronzo di #KobeBryant e di sua figlia Gianna è stata collocata - nel 2° anniversario della morte - sul luogo… -