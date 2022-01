Julio Cesar: “Vi svelo la mia favorita per lo Scudetto” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “L’Inter può avviare un ciclo, vincere era fondamentale“. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha espresso la sua opinione riguardo la lotta Scudetto e il duello in divenire tra Onana e Handanovic. Queste le sue dichiarazioni: Julio Cesar, Inter, Getty Images“Credo che sia stato fondamentale ritrovare la fiducia, una volta conquistato lo Scudetto l’anno scorso. Sono contento di questa società – ha aggiunto il brasiliano – all’Inter devo tanto, ho raggiunto livelli importanti soprattutto nello scenario internazionale. Onana? Sulle ultime operazioni non sono aggiornato, ma di sicuro Handanovic è ancora un portiere molto valido. Un professionista in tutto, e lo ha dimostrato in questi anni di Inter, mettendo anche ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) “L’Inter può avviare un ciclo, vincere era fondamentale“. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex portiere nerazzurroha espresso la sua opinione riguardo la lottae il duello in divenire tra Onana e Handanovic. Queste le sue dichiarazioni:, Inter, Getty Images“Credo che sia stato fondamentale ritrovare la fiducia, una volta conquistato lol’anno scorso. Sono contento di questa società – ha aggiunto il brasiliano – all’Inter devo tanto, ho raggiunto livelli importanti soprattutto nello scenario internazionale. Onana? Sulle ultime operazioni non sono aggiornato, ma di sicuro Handanovic è ancora un portiere molto valido. Un professionista in tutto, e lo ha dimostrato in questi anni di Inter, mettendo anche ...

