Jerry Calà | Franco Oppini | Nini Salerno e Umberto Smaila festeggiano | “I Gatti di Vicolo Miracoli compiono cinquant’anni”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Idi. Dice la storia che nel gennaio del 1971 un gruppo di ragazzi partì da Verona per “conquistare” Roma. Si chiamavano Studio 24, perché 24 erano gli studenti della “compagnia” che s’era formata al teatrino del liceo classico veronese Maffei, frequentato da tutti loro. Per strada cambiarono nome e arrivarono nella capitale comedi. Seguirannodi spettacoli, di risate, di musica, di «Ciaooo!», «Capittto?», «Prooova!», di «Puro spirito ebraico newyorkese»… Ma sarà poi vera la storia del viaggio a Roma? Non potevamo che chiederlo aimedesimi. Interrogati in “stanze” diverse, come nei film gialli,...