Decreto semplificazione Covid, regole e novità in arrivo: ecco cosa cambia e quando entra in vigore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Decreto semplificazione. Era già nell’aria da molto tempo ormai. Le semplificazioni sono state sempre più urgenti nelle ultime settimane a causa dei rallentamenti e dei disagi provocati dalle lunghe quarantene. Ad incentivarle, poi, sono stati anche i Paesi vicini che hanno iniziato ad allentare le restrizioni. Adesso, anche qui in Italia, si pensa alle nuove modifiche. Tutto lascia pensare, dunque, che un Decreto semplificazioni potrebbe essere alle porte, e sicuramente già sul tavolo di lavoro della cabina di regia in questi ultimi giorni. Leggi anche: Asl Roma 6. Covid, voleva continuare a lavorare ma senza vaccino: infermiera perde il lavoro A breve un Decreto semplificazione Sono principalmente le scuole e gli ospedali a vedersi rallentati nelle operazioni quotidiane a causa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022). Era già nell’aria da molto tempo ormai. Le semplificazioni sono state sempre più urgenti nelle ultime settimane a causa dei rallentamenti e dei disagi provocati dalle lunghe quarantene. Ad incentivarle, poi, sono stati anche i Paesi vicini che hanno iniziato ad allentare le restrizioni. Adesso, anche qui in Italia, si pensa alle nuove modifiche. Tutto lascia pensare, dunque, che unsemplificazioni potrebbe essere alle porte, e sicuramente già sul tavolo di lavoro della cabina di regia in questi ultimi giorni. Leggi anche: Asl Roma 6., voleva continuare a lavorare ma senza vaccino: infermiera perde il lavoro A breve unSono principalmente le scuole e gli ospedali a vedersi rallentati nelle operazioni quotidiane a causa ...

Advertising

CorriereCitta : Decreto semplificazione Covid, regole e novità in arrivo: ecco cosa cambia e quando entra in vigore - moneypuntoit : ?? Decreto semplificazione Covid: nuove regole in arrivo, cosa cambia ?? - GruppoSOI : #corsodiformazione AUTORIZZAZIONE AL #SUBAPPALTO E CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE: LA NUOVA DISCIPLINA DOPO I… - gigifesta : @mariarosariaFo8 Passi da no alla dad a liberi tutti? L’ultimo decreto di Natale non è piaciuto nemmeno a me, spero… -