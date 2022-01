Calciomercato - Caccia all'erede perfetto: Bremer se parte Koulibaly (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tuttosport - Napoli, è Caccia all'erede perfetto. Ci pensa Giuntoli: adocchiato Bremer se parte Koulibaly. Kalidou Koulibaly , in scadenza di contratto nel 2023, secondo il quotidiano pare sia stato accostato alla Juventus. Tuttavia, se il giocatore dovesse partire, Giuntoli è già pronto all'assalto del papabile sostituto. Si tratterebbe di Bremer , 24 anni, difensore ... Leggi su forzazzurri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tuttosport - Napoli, èall'. Ci pensa Giuntoli: adocchiatose. Kalidou, in scadenza di contratto nel 2023, secondo il quotidiano pare sia stato accostato alla Juventus. Tuttavia, se il giocatore dovesse partire, Giuntoli è già pronto all'assalto del papabile sostituto. Si tratterebbe di, 24 anni, difensore ...

Advertising

Luxgraph : Tuttosport a caccia di talenti: «Il difensore del futuro? A Berlino» - psb_original : Calciomercato Cittadella - Caccia al sostituto di Adorni: si pensa a uno scambio col Crotone #SerieB - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: La #Salernitana a caccia di una punta: #Sabatini ci prova per Gregoire #Defrel in prestito dal #Sassuolo. #calciomercato - Vincenzo140893 : RT @NicoSchira: La #Salernitana a caccia di una punta: #Sabatini ci prova per Gregoire #Defrel in prestito dal #Sassuolo. #calciomercato - Alpha_Drek : RT @NicoSchira: La #Salernitana a caccia di una punta: #Sabatini ci prova per Gregoire #Defrel in prestito dal #Sassuolo. #calciomercato -