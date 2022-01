Buffon | “Juventus | Vlahovic è un acquisto sorprendente” | VIDEO

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Gianluigi, classe 1978, ex portiere dellaoggi estremo difensore del Parma, ha commentato così l'arrivo di Dusanin bianconero. Un colpo da sogno per la 'Vecchia Signora'. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'

Le parole dell'ex portiere bianconero Gianluigiè intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole dell'ex portiere della: JUVE ...Gianluigiha parlato della, di Dybala, Vlahovic e del suo futuro col Parma e la NazionaleFelice per il finale che sta avendo la sua presigiosa carriera, Gigiha analizzato alcuni temi di ...Nel giorno del 44° compleanno il portiere del Parma spegne le speranze di partecipare a Qatar 2022 con l'Italia: Ho capito che è realisticamente impossibile. Le scommesse? Una ferita aperta, è stata m ...La Juve non ha giocatori partecipanti nell'edizione in corso della Coppa d'Africa. Ma il rapporto con il continente è forte, non solo per ...