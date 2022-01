Attenzione alla notizia della 14enne che sarebbe morta per un colpo di pistola mentre girava un video su TikTok (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una notizia che si è diffusa, in seguito a un passaparola notevole, soprattutto tra i media italiani. Una ragazzina di 14 anni sarebbe morta in Pakistan, nella fattispecie nello Hyderabad, nell’area di Phuleli, in seguito a un colpo di pistola partito accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok. La notizia non trova molto spazio nei media internazionali, mentre è riuscita a penetrare in maniera pervasiva tra quelli italiani. Per questo abbiamo deciso di fare il punto della situazione, per capire quali elementi ci sono a disposizione. LEGGI ANCHE > L’articolo del WSJ che parla di TikTok e della sindrome di Tourette favorisce lo stigma Ragazzina pakistana ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Unache si è diffusa, in seguito a un passaparola notevole, soprattutto tra i media italiani. Una ragazzina di 14 anniin Pakistan, nella fattispecie nello Hyderabad, nell’area di Phuleli, in seguito a undipartito accidentalmentestava girando unsu. Lanon trova molto spazio nei media internazionali,è riuscita a penetrare in maniera pervasiva tra quelli italiani. Per questo abbiamo deciso di fare il puntosituazione, per capire quali elementi ci sono a disposizione. LEGGI ANCHE > L’articolo del WSJ che parla disindrome di Tourette favorisce lo stigma Ragazzina pakistana ...

