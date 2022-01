Alex Belli e Delia, parla Starlite: “Siamo amici e amanti” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Starlite – nome d’arte dell’attrice di The Lady balzata agli onori delle cronache per il suo legame con Alex Belli e Delia Duran – ha rotto per la prima volta in silenzio in merito al suo rapporto con i due volti del Grande Fratello Vip 6. Starlite: la relazione con Alex Belli e Delia Duran Cosa c’è tra Starlite, Alex Belli e Delia Duran? Per la prima volta a parlare pubblicamente del ménage a trois è stata la stessa attrice (conosciuta per aver recitato una parte nella web serie di Lory Del Santo, The Lady). “Noi Siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui ... Leggi su cityroma (Di venerdì 28 gennaio 2022)– nome d’arte dell’attrice di The Lady balzata agli onori delle cronache per il suo legame conDuran – ha rotto per la prima volta in silenzio in merito al suo rapporto con i due volti del Grande Fratello Vip 6.: la relazione conDuran Cosa c’è traDuran? Per la prima volta are pubblicamente del ménage a trois è stata la stessa attrice (conosciuta per aver recitato una parte nella web serie di Lory Del Santo, The Lady). “Noie complici nella vita e nel lavoro., con cui ...

