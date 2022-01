Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022)DEL 27 GENNAIOORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO COME DI CONSUETO DA RACCORDO ANULARE DOVE SI STANNO INTENSIFICANDO LE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONESUD PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA PROSEGUONO I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ALLA STESSA A CAUSA DI UN INCIDENTE, ORA RISOLTO, CHE CAUSA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SEGNALIAMO PERSONALE SU STRADA SULLA A1 FIRENZETRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA IN DIREIZONE FIRENZE, VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA ...