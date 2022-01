Tomaso Trussardi | nuova fiamma dopo Michelle Hunziker? La risposta social e la furia per Aurora

Advertising

GiuseppeporroIt : Tomaso Trussardi paparazzato insieme ad una bionda dopo la fine della storia con la Hunziker (FOTO)… - zazoomblog : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi Aurora Ramazzotti rompe il silenzio - #Michelle #Hunziker #Tomaso #Trussardi - redazionerumors : Vittorio Feltri sul divorzio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Non conosco i motivi” #vittoriofeltri… - infoitinterno : Hunziker, Trussardi già in love? Parlano Tomaso e il fidanzato di Aurora -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

risponde dal social ai gossip nati dopo la recente separazione dalla moglie Michelle Hunziker . Secondo i beninformati infatti l'imprenditore avrebbe una nuova liaison e nel contempo ...La showgirl Michelle Hunziker svela in un'ultima ed intima intervista l'inizio della crisi con, le sue rispettive motivazioni ed il suo progetti futuri. In un presente mai così chiaro e sempre più delineato riguardo le sue future intenzioni, la showgirl di origini svizzere, ..."Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri" Elodie spiega i motivi per cui è finita la storia d'amore con il rapper. Continua su RDS ...Michelle Hunziker Tomaso Trussardi divorzio: un personaggio molto vicino alla coppia si esprime sulle possibili motivazioni della rottura ...