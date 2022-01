The Miz: “Non credo che MJF sia un me meno famoso, sta facendo un ottimo lavoro” (Di giovedì 27 gennaio 2022) In un’intervista con il podcast Ringer Wrestling, The Miz ha parlato del paragone tra lui e MJF emerso durante la rivalità fra quest’ultimo e CM Punk in AEW. Miz ha anche voluto sottolineare la sua convinzione che la giovane star della AEW stia facendo un ottimo lavoro con il proprio personaggio. I paragoni secondo The Miz “Non credo che lui voglia essere The Miz, ad essere onesti. credo che nessuna superstar, a prescindere dalla compagnia per cui si lavori, voglia essere ‘il prossimo Tizio’. Ognuno vuole essere originale. Ci sono i paragoni, io sono stato paragonato a Chris Jericho e a Ric Flair. Quando stai crescendo e imparando, vedi delle cose che ti piacciono venir fatte da certe superstar e pensi ‘ma sì, lo userò anch’io, farò un pizzico di questo e un po’ di quest’altro’ come ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022) In un’intervista con il podcast Ringer Wrestling, The Miz ha parlato del paragone tra lui e MJF emerso durante la rivalità fra quest’ultimo e CM Punk in AEW. Miz ha anche voluto sottolineare la sua convinzione che la giovane star della AEW stiauncon il proprio personaggio. I paragoni secondo The Miz “Nonche lui voglia essere The Miz, ad essere onesti.che nessuna superstar, a prescindere dalla compagnia per cui si lavori, voglia essere ‘il prossimo Tizio’. Ognuno vuole essere originale. Ci sono i paragoni, io sono stato paragonato a Chris Jericho e a Ric Flair. Quando stai crescendo e imparando, vedi delle cose che ti piacciono venir fatte da certe superstar e pensi ‘ma sì, lo userò anch’io, farò un pizzico di questo e un po’ di quest’altro’ come ...

