Successo del progetto P.I.T.E.R. al rione Sanità: inserito nell’accordo sicurezza per Napoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Prefettura di Napoli proseguirà l’attività di monitoraggio dell’attuazione del progetto P.I.T.E.R al rione Sanità: lo si legge nell’accordo per la promozione e l’attuazione del sistema di sicurezza per la città partenopea. “La Prefettura di Napoli proseguirà l’attività di monitoraggio – prevista dal Protocollo d’Intesa stipulato in data 20 giugno 2018 con l’Autorità di Gestione Leggi su 2anews (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Prefettura diproseguirà l’attività di monitoraggio dell’attuazione delP.I.T.E.R al: lo si leggeper la promozione e l’attuazione del sistema diper la città partenopea. “La Prefettura diproseguirà l’attività di monitoraggio – prevista dal Protocollo d’Intesa stipulato in data 20 giugno 2018 con l’Autorità di Gestione

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - Mov5Stelle : Il miglior modo per celebrare la #GiornatadellaMemoria è mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto nelle nuove g… - ladyonorato : Allora, il “salvatore” del momento si vantava della Grecia come del “più grande successo dell’Euro”. Oggi il nuovo… - imironicc : RT @Lorenzo_lollo11: quello che gli è successo, perché se non hai memoria del passato può succedere in futuro di ricommettere gli stessi er… - Ele156053280 : RT @CLiVaToscana: Grande successo del #GovernoDraghi La percentuale di #vaccinati non aumenta , è inutile che insistete. RESISTENZA! #Green… -