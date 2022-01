Si ammala di Covid ma rifiuta le cure: 'Non sono una cavia'. Muore a 52 anni. (Di giovedì 27 gennaio 2022) Barbara Fisichella, 52 anni, residente a Lodi, era operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno. Era una convinta No Vax e nonostante si fosse ammalata di Covid ... Leggi su globalist (Di giovedì 27 gennaio 2022) Barbara Fisichella, 52, residente a Lodi, era operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno. Era una convinta No Vax e nonostante si fosseta di...

Advertising

PaoloFicarra : RT @globalistIT: Un'altra morte che poteva essere evitata - CaressaGiovanni : Si ammala di Covid ma rifiuta le cure: “Non sono una cavia”. Muore a 52 anni. - globalistIT : Un'altra morte che poteva essere evitata - PerNiko : RT @DanyelleAyala: Mazzone: 'Chi ha avuto il Covid non si ammala più. Giusto che non si vaccini' - _V1111V_ : RT @DanyelleAyala: Mazzone: 'Chi ha avuto il Covid non si ammala più. Giusto che non si vaccini' -