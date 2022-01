Salvini tenta lo strappo Tutto tranne Draghi

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dove voglia andare, nessuno lo capisce. “Neppure noi, non gli stiamo più dietro e non sappiamo dove voglia portarci”, confessa Gian Marco Centinaio, che pure sarebbe un suo fedelissimo. Pure gli alleati alzano le mani. Giovedì mattina, al vertice di centrodestra, Matteosi è presentato dicendo che “il nome in testa ce l’ho, ma non ve lo dico perché devo fare verifiche”. E siccome già la sera prima li aveva mandati in bianco (“Dovevo sentirmi con Letta, ma non mi ha risposto: aggiorniamoci domani”), Giorgia Meloni è sbottata: “Ma allora che ci stiamo a fare?”. Perfino Matteo Renzi, che pure finora se lo è coccolato, coi suoi sbotta: “E’ incomprensibile”. Lui si agita, fa cose, vede gente. “Ma la sensazione è quella della mosca nel bicchiere”, sbuffa sconsolato il forzista Andrea Cangini. “Un mese fa aavevo suggerito un profilo alla ...

Sembra riferirsi a questo rumor un tweet recente di Matteo Renzi che ha accusatodi stare trattando l'elezione del Capo dello Stato come i provini di X Factor: "L'indecoroso show di chi ha ...... così Matteomotiva la scelta del Centrodestra di non ritirare le schede della quarta votazione per le elezioni del Presidente della Repubblica . In questo modo nonla "prova di forza" ...Passa agli archivi la fumata nera anche nel terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Su 978 grandi elettori presenti e votanti, le schede bianche sono state 412, i voti dispersi ...Franco Frattini tenta Matteo Salvini "nell’impresa» di aprire una breccia sul Colle. Ma anche per uscire dall’angolo in cui il leader leghista rischia di ...