Rems, per la Consulta serve subito una legge: "profili di frizione" con la Costituzione nel funzionamento delle strutture per malati psichici autori di reati (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sulle Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che hanno sostituito dal 2012 gli Ospedali psichiatrici giudiziari, è urgente una legge. E' il monito che la Corte costituzionale rivolge al legislatore chiedendo di procedere senza indugio a una complessiva riforma di sistema. L'applicazione concreta delle norme vigenti in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche presenta infatti, secondo la Consulta, numerosi profili di frizione con i principi costituzionali, che il legislatore deve eliminare al più presto. Con la sentenza 22 depositata giovedì(redattore Francesco Viganò) sono state dichiarate inammissibili le questioni ...

