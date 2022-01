Quirinale, Salvini: “Cassese? Non so dove abita, non l’ho sentito. Draghi è prezioso a Chigi”. “Casini? Non mi piace escludere nessuno” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Continuiamo a lavorare. Non posso permettere che il centrodestra, il parlamento e il Paese rimangano ostaggio dei no del centrosinistra. Abbiamo fatto nomi di altissimo profilo e altri ne faremo. Quello che è mancato da parte di PD e M5s sono le proposte. Sarà una lunga notte di lavoro. Casini e Draghi? Non mi piace escludere nessuno ma credo che Draghi sia prezioso nel suo ruolo di regista, di coordinatore, di collante di una coalizione di governo ampissima che senza di lui avrebbe problemi di navigazione. Non ho sentito Cassese non so nemmeno dove abita”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, entrando alla riunione con i grandi elettori del suo partito. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Continuiamo a lavorare. Non posso permettere che il centrodestra, il parlamento e il Paese rimangano ostaggio dei no del centrosinistra. Abbiamo fatto nomi di altissimo profilo e altri ne faremo. Quello che è mancato da parte di PD e M5s sono le proposte. Sarà una lunga notte di lavoro.? Non mima credo chesianel suo ruolo di regista, di coordinatore, di collante di una coalizione di governo ampissima che senza di lui avrebbe problemi di navigazione. Non honon so nemmeno”. Lo ha dichiarato Matteo, leader della Lega, entrando alla riunione con i grandi elettori del suo partito. L'articolo ...

