LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: si parte alle 11.30 con Brignone, Curtoni e le Delago (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI Garmisch-parteNIKIRCHEN Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della prima Prova cronometrata di Garmisch-partenkirchen. Lo sci alpino femminile fa tappa nella località bavarese per l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima dell’imminente rassegna a cinque cerchi. Le gare del weekend potrebbero sconvolgere non poco le classifiche di specialità in quanto Sofia Goggia, detentrice del pettorale rosso in Discesa, guarderà l’evento da casa dopo i danni riportati a Cortina. Fuori dai giochi anche la statunitense Breezy Johnson, seconda vittima illustre dell’Olympia delle Tofane, mentre l’austriaca Ramona ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DINIKIRCHEN Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale della primacronometrata dinkirchen. Lo scifemminile fa tappa nella località bavarese per l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima dell’imminente rassegna a cinque cerchi. Le gare del weekend potrebbero sconvolgere non poco le classifiche di specialità in quanto Sofia Goggia, detentrice del pettorale rosso in, guarderà l’evento da casa dopo i danni riportati a Cortina. Fuori dai giochi anche la statunitense Breezy Johnson, seconda vittima illustre dell’Olympia delle Tofane, mentre l’austriaca Ramona ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzol… - infoitsport : LIVE – SCI ALPINO, SLALOM MASCHILE Schladming 2022: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzol… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE gigante femminile Plan de Corones e slalom maschile Schladming - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen vince Strasser! Quinto Vinatzer fuori Razzoli!… -