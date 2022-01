La Ferrari scalda i tifosi nel gelo di Fiorano: primi giri del 2022 per Sainz e Leclerc (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata fredda a Fiorano, ma la Ferrari e i suoi piloti hanno scaldato i motori e i tifosi assiepati alle reti per assistere ai primi giri della stagione di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata fredda a, ma lae i suoi piloti hannoto i motori e iassiepati alle reti per assistere aidella stagione di Charlese Carlos. Il ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La Ferrari scalda i tifosi nel gelo di Fiorano. Primi giri del 2022 per Sainz e Leclerc - Gazzetta_it : La Ferrari scalda i tifosi nel gelo di Fiorano. Primi giri del 2022 per Sainz e Leclerc - voceditalia : F1: Ferrari si scalda, Sainz e Leclerc in pista Fiorano - infoitsport : La Ferrari scalda i motori a Fiorano - ClubAlfaIt : La Ferrari scalda i motori a Fiorano #Motorsport #Formula1 -