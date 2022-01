Inter, Gosens è arrivato a Milano per le visite mediche – VIDEO (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’esterno olandese Gosens è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche con l’Inter #Inter, iniziate le visite mediche per #Gosens ???? pic.twitter.com/Zcd28XK4MJ— InterNews24 (@news24 Inter) January 27, 2022 Oggi è il giorno delle visite mediche di Robin Gosens in arrivo dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. L’esterno tedesco è arrivato al Coni per l’idoneità sportiva e successivamente si sposterà all’Humanitas di Rozzano per completare le visite mediche. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’esterno olandeseper svolgere lecon l’, iniziate leper #???? pic.twitter.com/Zcd28XK4MJ—News24 (@news24) January 27, 2022 Oggi è il giorno delledi Robinin arrivo dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. L’esterno tedesco èal Coni per l’idoneità sportiva e successivamente si sposterà all’Humanitas di Rozzano per completare le. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo ...

