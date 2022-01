Il Ministero della Giustizia "fa il gioco delle tre carte" con i computer per i tribunali (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - È caos sul ritiro dei computer portatili ai dipendenti di tribunale per darli ai neoassunti che affiancheranno i magistrati nell'Ufficio del Processo, la struttura ritenuta dalla ministra Marta Cartabia colonna portante della riforma che si pone l'obbiettivo di velocizzare i tempi della Giustizia. Stando a quanto riferito da diverse fonti sindacali all'AGI, in alcuni tribunali sono stati ritirati, come a Palermo, in altri, come Roma, non ancora e, terza strada, ci sono palazzi di Giustizia, come quello di Busto Arsizio, dove sono stati portati via i pc fissi e lasciati i portatili. "Quei pc servono per smart working e quarantene" Le perplessità da parte dei lavoratori sull'operazione avviata per agevolare l'inizio dell'esperienza dell'Ufficio del Processo riguardano l'utilità ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - È caos sul ritiro deiportatili ai dipendenti di tribunale per darli ai neoassunti che affiancheranno i magistrati nell'Ufficio del Processo, la struttura ritenuta dalla ministra Marta Cartabia colonna portanteriforma che si pone l'obbiettivo di velocizzare i tempi. Stando a quanto riferito da diverse fonti sindacali all'AGI, in alcunisono stati ritirati, come a Palermo, in altri, come Roma, non ancora e, terza strada, ci sono palazzi di, come quello di Busto Arsizio, dove sono stati portati via i pc fissi e lasciati i portatili. "Quei pc servono per smart working e quarantene" Le perplessità da parte dei lavoratori sull'operazione avviata per agevolare l'inizio dell'esperienza dell'Ufficio del Processo riguardano l'utilità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid e 389 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - ItalyMFA : ??Vuoi fare un’esperienza formativa presso Ambasciate, Consolati o Istituti di Cultura della #Farnesina? ??È online… - messina_oggi : In Sicilia 7.369 nuovi casi di Covid e 41 decessiPALERMO (ITALPRESS) – Scendono i casi Covid in Sicilia. Secondo il… - InvictusNon : Oramai non si può più celare la verità sui danni provocati dal siero sperimentale. Andate sul sito del MINISTERO DE… -