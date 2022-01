Giorno della Memoria; Mattarella su Auschwitz: «La più imponente e sciagurata macchina di morte mai costruita» (Di giovedì 27 gennaio 2022) È il 27 gennaio, il Giorno della Memoria. La data in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto e si ricorda quella che è un'enorme macchia della storia umana: la Shoah. Una ricorrenza cu sui sono significative le parole espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al ministro dell'Istruzione e al presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Il messaggio di Mattarella per il 27 gennaio Il capo dello Stato ha espresso vicinanza e sostegno a tutti i partecipanti alla cerimonia ufficiale del ricordo, programmata al Ministero dell'Istruzione. Un appuntamento fissato in un 27 gennaio che, come lo stesso Mattarella ha ricordato, «ricorda le vittime dei campi di sterminio nazisti e il folle e criminale ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 27 gennaio 2022) È il 27 gennaio, il. La data in cui vengono commemorate le vittime dell'Olocausto e si ricorda quella che è un'enorme macchiastoria umana: la Shoah. Una ricorrenza cu sui sono significative le parole espresse dal presidenteRepubblica Sergioin un messaggio inviato al ministro dell'Istruzione e al presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Il messaggio diper il 27 gennaio Il capo dello Stato ha espresso vicinanza e sostegno a tutti i partecipanti alla cerimonia ufficiale del ricordo, programmata al Ministero dell'Istruzione. Un appuntamento fissato in un 27 gennaio che, come lo stessoha ricordato, «ricorda le vittime dei campi di sterminio nazisti e il folle e criminale ...

