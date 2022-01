Giannini: "Strappo della Meloni, ritirata di Salvini: così la destra divisa fallisce la spallata al Colle" (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'intervento del direttore de<em> La Stampa</em> <strong>Massimo Giannini</strong> durante la puntata del 26 gennaio 2022 di <em>Otto e mezzo</em> su La7. Leggi su lastampa (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'intervento del direttore de La Stampa Massimo durante la puntata del 26 gennaio 2022 di Otto e mezzo su La7.

Advertising

LaStampa : Giannini: 'Strappo della Meloni, ritirata di Salvini: così la destra divisa fallisce la spallata al Colle' - isamiccoli52 : RT @La7tv: #ottoemezzo Secondo @MassimGiannini la classe politica sta correndo un grave rischio visto lo stallo per il #Quirinale: 'Draghi… - massimo_san : RT @La7tv: #ottoemezzo Secondo @MassimGiannini la classe politica sta correndo un grave rischio visto lo stallo per il #Quirinale: 'Draghi… - La7tv : #ottoemezzo Secondo @MassimGiannini la classe politica sta correndo un grave rischio visto lo stallo per il… -