GF Vip, Alex Belli parla del suo presunto nuovo amore: "Ecco chi sto frequentando" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche dopo la squalifica dal GF Vip, Alex Belli è al centro del gossip e non solo per il triangolo esploso nella Casa, che lo vede protagonista con le gieffine Delia Duran e Soleil Sorge. Mentre lui dice addio al reality e all'Italia, i ben informati sostengono che Belli abbia già qualche altra fiamma, un'indiscrezione a cui l'attore ora replica prontamente in un intervento pubblico. E lo fa non risparmiandosi dei curiosi indizi sull'identità del chiacchieratissimo nuovo amore.

