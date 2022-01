Domenica- Achille Lauro | un cantante fuori dagli schemi

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella 72 edizione di Sanremo ci saràconche sicuramente ci stupirà con look trasgressivi e trucco marcato. Ha partecipato a Sanremo 2019 e 2020 e nel secondo anno si è classificato all’ottavo posto. Ha pubblicato inoltre nella sua carriera due libri e scatenato mille polemiche per il suo modo di esprimere l’arte. A Sanremo porta una canzone che farà ballare ma anche riflettere come nel solito stile di. Sanremo-2022: la crescita esponenziale di Ana Mena: un’infanzia difficile, nome d’arte diDe Marinis è undi 31 anni originario di Roma, molto apprezzato per il suo stile eclettico. Attualmente spazia dalla musica tral a quella rock ...