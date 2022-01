Advertising

anteprima24 : ** #Covid, cinque #Morti in un giorno nell'area flegrea ** - IgnazioPicardi : ISRAELE COVID - le persone guarite dal Covid-19 o da almeno cinque mesi abbiano ricevuto il primo ‘booster’. “risul… - MicK_ele : RT @iltrucealfiere: Studio cinese stabilisce che bere cinque bicchieri di vino rosso a settimana riduce del 17% la possibilità di contrarre… - iltrucealfiere : Studio cinese stabilisce che bere cinque bicchieri di vino rosso a settimana riduce del 17% la possibilità di contr… - infoitsalute : Vaccino 5-11 anni, solo un bimbo su cinque è immunizzato. I pediatri: «Non esitate, il Long Covid è peggio» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cinque

Ansa

...Ponente fu registrato il 29 febbraio 2020 " in provincia di Imperia si sono ammalate dioltre 40 mila persone (esattamente 40.558, numero aggiornato a ieri), in sostanza quasi una ogni......E GRANDI ELETTORI I grandi elettori espressi da ogni forza politica attualmente MOVIMENTO... Read More In EvidenzaItalia, 167.026 contagi e 426 morti: i dati per regione 26 gennaio 26 ...Nelle ultime 24 ore nell’area flegrea, nei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida, si sono registrati cinque morti per covid. Ne hanno dato notizia i sindaci di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia e di Monte ...Titolare positivo e padre senza mascherina, trovati .... Oltre alla multa per il mancato utilizzo della mascherina nei confronti del figlio - titolare dell'albergo - è stata disposta la chiusura dell' ...