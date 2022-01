Campania, ancora sangue sulle strade: perde controllo dell’auto e si schianta contro un albero. Morto 63enne (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tragico incidente tra Eboli e Campagna, in provincia di Salerno, a seguito del quale un 63enne, di Giffoni Valle Piana, ha perso la vita. Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tragico incidente tra Eboli e Campagna, in provincia di Salerno, a seguito del quale un, di Giffoni Valle Piana, ha perso la vita. Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di una Fiat Panda quando, per causeda chiarire, ha perso ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GaspareCaj : Fino ad ora i presidenti d. R. sono stati espressi dalle seguenti regioni: Piemonte 3, Campania 3, Toscana 2, Sarde… - infoitinterno : In calo i ricoveri ospedalieri, ma ancora troppi i morti: 43 registrati nell'ultimo bollettino in Campania - antoluigi54 : @MaurizioDG_tale @PolScorr @La_manina__ e Mastella sta ancora là. Si vede che non vivi in Campania. Non stiamo cm… - Gab6633 : @73Kalle @antonioTwiter1 Meglio ancora avere mezza tifoseria in zone ancora più analfabete della Campania e fare st… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca In calo i ricoveri ospedalieri, ma ancora troppi i morti: 43 registrati nell'ultimo bollettino in Campania https:… -