Calcio a 5, Europei 2022: la preview di Italia-Kazakistan, tutto o niente. In palio i quarti di finale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Domani ore 17.30, agli Europei 2022 di Calcio a 5, l’Italia del futsal di Massimiliano Bellarte si gioca tutto. Sfida decisiva nel testa a testa contro il Kazakistan, in un duello che – nel Gruppo B, di cui fanno parte anche Finlandia e Slovenia – vale il passaggio del turno ai quarti di finale o l’uscita anticipata dalla rassegna. L’impresa è proibitiva, inutile negarlo: Higuita e compagni sono la testa numero uno del raggruppamento e nell’ultimo incontro hanno strapazzato per 6-2 quella Finlandia che, qualche giorno prima, era riuscita a bloccare gli azzurri sul 3-3. Il pareggio, a meno di una serie di coincidenze quanto meno fortunate, non può bastare: serve vincere. Serve andare oltre l’Italia con poche idee delle prime due ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Domani ore 17.30, aglidia 5, l’del futsal di Massimiliano Bellarte si gioca. Sfida decisiva nel testa a testa contro il, in un duello che – nel Gruppo B, di cui fanno parte anche Finlandia e Slovenia – vale il passaggio del turno aidio l’uscita anticipata dalla rassegna. L’impresa è proibitiva, inutile negarlo: Higuita e compagni sono la testa numero uno del raggruppamento e nell’ultimo incontro hanno strapazzato per 6-2 quella Finlandia che, qualche giorno prima, era riuscita a bloccare gli azzurri sul 3-3. Il pareggio, a meno di una serie di coincidenze quanto meno fortunate, non può bastare: serve vincere. Serve andare oltre l’con poche idee delle prime due ...

