(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti Il Covid non ‘contagia’ l’salernitano che chiude con un bilancio positivo il. Nel saldo tra imprese nate e quelle cessate, nel secondo anno alle prese con la pandemia, il Registro Imprese della Camera di Commercio della provincia di Salerno registra un incremento di 130 nuove attività rispetto all’anno precedente che portano ad un totale di 18502 le posizioni artigiane nel nostro territorio. In dettaglio le pratiche di iscrizione sono state ben 1005 rispetto alle 993 del 2020. Nel contempo sono diminuite le cancellazioni di impresa che si attestano, fino ad oggi, a 764 rispetto alle 979 del 2020. Ad essere cresciuto è anche il numero delle imprese artigiane che si è associato a Cna che, nella crisi economica scatenata dall’emergenza sanitaria, ha tirato fuori le unghie e supportato e difeso la categoria, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Artigianato: bene il 2021, non benissimo il 2022 ** - Alex_knolte63 : @La7tv Bisogna fermare questo duce bancario, BASTAAAAA, riprendiamoci l'Italia, l'artigianato, il territorio e affa… - logudorolive : Artigianato artistico, Piu: «Necessario tutelare un settore che rappresenta un bene identitario della Sardegna» -

Ultime Notizie dalla rete : Artigianato bene

anteprima24.it

'Un "ottimismo moderato" dunque accompagna le imprese dell'in questa fase ancora ... 'Per il costo dell'energia,gli interventi del Governo, ma è necessario individuare soluzioni ...... di tutto: di scuola superiore e di servizi sanitari, di industria,e agricoltura, di ... perché la dialettica culturale e politica ha sempre portatoalla collettività, veicolando idee ...Per l’anno in corso le prospettive sono di nuovi vistosi rincari. Rigotti (Cna): «Dinamica che erode la fiducia delle imprese, servono misure strutturali» ...L’età anagrafica dei titolari e soci di imprese artigiane è sempre più alta e le aziende aprono le porte all’impresa rigenerata, risultato di un’operazione di acquisto della proprietà da parte dei dip ...