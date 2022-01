Watch GT Runner è lo smartwatch Huawei progettato per soddisfare sportivi e corridori

Advertising

Digital_Day : Sfida diretta ai prodotti specifici per la corsa - telodogratis : Huawei P50 Pocket e Pro da oggi in Italia, c’è anche Watch GT Runner | Prezzi - Italia_Notizie : Huawei presenta la sua nuova generazione di device: in arrivo P50 Pro, P50 Pocket ed il Watch GT Runner - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: HUAWEI Watch GT RUNNER, lo smartwatch pensato per i corridori professionisti: Non solo smartphone, ma anche uno smartwatc… - MrGadgetTech : HUAWEI Watch GT RUNNER, lo smartwatch pensato per i corridori professionisti: Non solo smartphone, ma anche uno sma… -

Ultime Notizie dalla rete : Watch Runner

In questa sede, ci soffermeremo su Huawei P50 Pro e HuaweiGT. Partendo dallo smartphone, quest'ultimo è il nuovo top di gamma della serie P e strizza l'occhio agli amanti della ...In ogni caso, ricordiamo che per l'occasione c'è stato anche l' annuncio di Huawei P50 Pro e HuaweiGT, anch'essi già approdati in Italia. Insomma, il popolare brand ha deciso di ...Oltre al P50 Pro e al P50 Pocket, Huawei svela in Italia il nuovo smartwatch Watch GT Runner, un dispositivo che strizza l'occhio ai corridori. Non solo P50 Pro e P50 Pocket all'orizzonte: oggi la ...There is a major focus on health and wellness during this period of our history and with it we see the growth of the wearables market. Huawei is a significant force in the wearable space and the Watch ...