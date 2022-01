Uomini e Donne, l’ex di Gemma Galgani senza filtri: “Quando mi guardava era incredibile” [VIDEO] (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I telespettatori di Uomini e Donne, come i fan del Trono Over che da anni seguono le vicende dei senior e soprattutto le conoscenze di Gemma Galgani, ricorderanno l’ex cavaliere Marco Firpo. I due hanno vissuto molti mesi insieme. Tra vari tira e molla si sono detti anche innamorati l’uno dell’altra. Poi però, tutto è … L'articolo Uomini e Donne, l’ex di Gemma Galgani senza filtri: “Quando mi guardava era incredibile” VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I telespettatori di, come i fan del Trono Over che da anni seguono le vicende dei senior e soprattutto le conoscenze di, ricorderannocavaliere Marco Firpo. I due hanno vissuto molti mesi insieme. Tra vari tira e molla si sono detti anche innamorati l’uno dell’altra. Poi però, tutto è … L'articolodi: “mieraproviene da Velvet Gossip.

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - WhatAFuckFuck : RT @CartinaLa: #gfvip Le donne possono dire le peggio merdate. Gli uomini se rispondono a provocazioni sono brutti, cattivi, volgari. Deo… - Sol42191838 : RT @ChaanelChanel: Barù: 'mi hanno detto che se se la gioca bene rimane qua dentro (come motivazione). 4 donne verso un uomo, figurati se q… -