Ultime Notizie Roma del 26-01-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda chiamata di ieri mentre altri partiti Non cercare un’intesa il centro-destra propone La Rosa Letizia Moratti Marcello pera e Carlo Nord il centro-sinistra con Letta propone un super vertice per decidere un nome condiviso spunta il nome di Elisabetta casellati restano soltanto i nomi di casini Giuliano Amato ma anche draghi e Mattarella non è il momento del muro contro muro Secondo te merito reale sulle Monde titola draghi al centro del gioco la battaglia a Roma importante anche per il futuro dell’Europa e Russia via esercitazioni con carri armati in Crimea mentre cresce la tensione in Ucraina si intensificano gli sforzi diplomatici l’Unione Europea promette sanzioni massicce in caso di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda chiamata di ieri mentre altri partiti Non cercare un’intesa il centro-destra propone La Rosa Letizia Moratti Marcello pera e Carlo Nord il centro-sinistra con Letta propone un super vertice per decidere un nome condiviso spunta il nome di Elisabetta casellati restano soltanto i nomi di casini Giuliano Amato ma anche draghi e Mattarella non è il momento del muro contro muro Secondo te merito reale sulle Monde titola draghi al centro del gioco la battaglia aimportante anche per il futuro dell’Europa e Russia via esercitazioni con carri armati in Crimea mentre cresce la tensione in Ucraina si intensificano gli sforzi diplomatici l’Unione Europea promette sanzioni massicce in caso di ...

Agenzia_Ansa : Sono 1.397.245 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 519.293. Il tasso di positività è… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - LazioChannel : Casale alla Lazio - Contatto Lotito Setti, oggi si chiude l'affare #ultime-notizie - corgiallorosso : Sabato 5 febbraio contro il #Genoa: stadio al 50% -