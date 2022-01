Ucraina, Usa e Nato inviano risposte a Mosca. Stoltenberg: “Kiev libera di scegliere alleati. Riprendere il dialogo o siamo pronti a reagire” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stati Uniti e Nato hanno inviato le loro risposte e controproposte alla Russia che chiedeva maggiori garanzie sulla presenza delle truppe del Patto Atlantico vicino ai suoi confini. Adesso la parola torna di nuovo a Mosca che nei prossimi giorni avrà colloqui col presidente francese, Emmanuel Macron, con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e con la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss. Ma il messaggio inviato dalla coalizione è chiaro: l’Ucraina deve poter scegliere i propri alleati senza alcuna ingerenza o minaccia esterna. Abbiamo fornito “un serio percorso diplomatico da seguire, qualora la Russia lo volesse”, ha dichiarato Blinken dopo aver annunciato che l’ambasciatore Usa si era recato al ministero degli Esteri di Mosca per consegnare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stati Uniti ehanno inviato le loroe controproposte alla Russia che chiedeva maggiori garanzie sulla presenza delle truppe del Patto Atlantico vicino ai suoi confini. Adesso la parola torna di nuovo ache nei prossimi giorni avrà colloqui col presidente francese, Emmanuel Macron, con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e con la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss. Ma il messaggio inviato dalla coalizione è chiaro: l’deve poteri proprisenza alcuna ingerenza o minaccia esterna. Abbiamo fornito “un serio percorso diplomatico da seguire, qualora la Russia lo volesse”, ha dichiarato Blinken dopo aver annunciato che l’ambasciatore Usa si era recato al ministero degli Esteri diper consegnare le ...

