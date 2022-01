Tesla - Nessun nuovo modello nel 2022: "Non stiamo sviluppando la compatta da 25 mila dollari" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel corso del 2022 la Tesla non presenterà nuovi modelli. A confermarlo è stato direttamente Elon Musk, intervenuto all'inizio della conferenza con gli analisti per la presentazione dei risultati finanziari del 2021 del marchio californiano. "Se introducessimo nuovi modelli - ha affermato l'imprenditore di origini sudafricane - il nostro output diminuirebbe perché dovremmo concentrarci su quelli. Quest'anno, dunque, non arriveranno nuovi modelli, non avrebbe Nessun senso. Investiremo nello sviluppo del Semi, della Roadster e del Cybertruck, con l'obiettivo di farli entrare in produzione il prossimo anno". E anche la compatta da 25 mila dollari annunciata negli scorsi mesi è ferma: "Non ci stiamo lavorando attualmente. A un certo punto inizieremo, ma ora non lo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel corso dellanon presenterà nuovi modelli. A confermarlo è stato direttamente Elon Musk, intervenuto all'inizio della conferenza con gli analisti per la presentazione dei risultati finanziari del 2021 del marchio californiano. "Se introducessimo nuovi modelli - ha affermato l'imprenditore di origini sudafricane - il nostro output diminuirebbe perché dovremmo concentrarci su quelli. Quest'anno, dunque, non arriveranno nuovi modelli, non avrebbesenso. Investiremo nello sviluppo del Semi, della Roadster e del Cybertruck, con l'obiettivo di farli entrare in produzione il prossimo anno". E anche lada 25annunciata negli scorsi mesi è ferma: "Non cilavorando attualmente. A un certo punto inizieremo, ma ora non lo ...

Advertising

davidecomunello : RT @quattroruote: La #Tesla non lancerà nessun nuovo modello nel 2022: #Cybertruck, #Roadster e #Semi entreranno in produzione nel 2023. Pe… - quattroruote : La #Tesla non lancerà nessun nuovo modello nel 2022: #Cybertruck, #Roadster e #Semi entreranno in produzione nel 20… - alessix2 : @DiegoFusaro Giusto... NESSUN CONTROLLO... E mica possiamo permetterci di beccare gli evasori, soprattutto le parti… -