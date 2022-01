Strage Licata, 48enne uccide fratello, cognata e nipoti e tenta il suicidio: ricoverato in gravissime condizioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e poi ha tentato il suicidato l'autore della Strage avvenuta in un appartamento di via Riesi a Licata. L'uomo, Angelo Tardino, 48 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e poi hato il suicidato l'autore dellaavvenuta in un appartamento di via Riesi a. L'uomo, Angelo Tardino, 48 ...

